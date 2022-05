Oliva: "Mertens ha ragione, una frase di Spalletti non andrebbe mai detta"

Notizie Napoli calcio. Patrizio Oliva, ex campione di pugilato, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino parlando della stagione del Napoli.

Lo stesso Oliva si è soffermato soprattutto sull'atteggiamento avuto dalla squadra di Spalletti nei momenti cruciali della stagione, quando il sogno Scudetto è svanito:

Prevale l'amarezza per lo scudetto mancato o per la conquista del posto in Champions League?

«Da sportivo ho sempre pensato ad ambire al meglio e per me il Napoli quest'anno era la squadra più forte del campionato».

Eppure Spalletti ha parlato di obiettivo raggiungo con il quarto posto aritmetico a tre giornate dalla fine del campionato...

«Al suo posto, da allenatore non avrei mai detto che il nostro obiettivo era la Champions».

Perché?

«Se hai le potenzialità di vincere lo scudetto, non puoi sentirti appagato per il quarto posto, seppur conquistato con anticipo e dopo due anni che sei fuori dalla Champions. In questo modo non migliorerai mai».

Ma secondo lei ha ragione Mertens quando dice che non c'erano squadre più forti del Napoli quest'anno?

«Assolutamente sì. Il Napoli era la squadra più forte e aveva almeno l'obbligo di provare a vincere lo scudetto e lottare fino alla fine».