Ancelotti in conferenza: "Spogliatoi perfetti, in caso contrario avrei invitato Klopp a fare la doccia. Lozano? Era brillante, avevo incertezza su alcuni giocatori e sulla panchina di Manolas..."

Ultime Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Serie A, terza giornata della nuova stagione 2019/20 del calcio Napoli, parla il tecnico della SSC Napoli con la conferenza post partita contro la Sampdoria. La conferenza in diretta testuale di Carlo Ancelotti del Napoli.

"Lozano è arrivato giovedì ma era abbastanza brillante. Avevo incertezza su alcuni giocatori: Llorente ritenevo potesse fare meglio a partita in corso, Milik e Insigne erano in dubbio. Primo tempo buono, poi è calato alla lunga.

Abbiamo difeso meglio, prestazione migliorata, più attivi e mobili. Abbiamo perso qualche palla in uscita e forziamo la giocata, qui dobbiamo migliorare. Manolas? Poteva giocare, è entrato in una rotazione che voglio fare. Voglio avere tutti i giocatori motiviati. Maksimovic mi regala garanzie.

Elmas? Ha qualità importanti e dinamicità. Questo fa si che mi si possano creare problemi di formazione e va bene così, sono contento. Chi ha giocato ed entrato ha fatto bene. Younes, Llorente e Insigne hanno giocato una buona gara.

Maksimovic a sinistra? Lì non ci ho pensato, siamo coperti in quel ruolo. A destra abbiamo uno in più con Hysaj e Malcuit che non hanno ancora giocato.

Tifosi? Ci auguriamo che questa partita possa aver appassionato e divertito. C'è stato un ambiente bello e spero che tutti abbiano apprezzato il gioco. I nuovi entusiasmano e questo vuol dire che abbiamo acquistato ottimi giocatori.

Ammonizione? Giusta, ero sopra le righe.

Spogliatoi? Quelli degli ospiti non sono stati toccati. I lavori sono stati fatti solo nei nostri. Se fossero stati toccati quelli, avrei invitato Klopp a fare la doccia. I nostri erano belli, è stato fatto un lavoro straordinario.

Volevamo giocare verticale e le scelte sono legate proprio a questo aspetto. Ho tanti attaccanti e tutti con qualità diverse".