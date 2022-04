Mourinho in conferenza: "Arbitro e VAR? Avevo paura di finire in dieci, mancano rossi e rigori! Gran lavoro di Spalletti"

Conferenza stampa di José Mourinho post Napoli Roma. Dopo il match Napoli Roma, parla in conferenza Mourinho per la Roma al termine della 33esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Mourinho dallo stadio Maradona.

Napoli-Roma: Mourinho in conferenza

Napoli Roma: Mourinho in conferenza stampa. L'allenatore della Roma è intervenuto in diretta dopo la gara. Mourinho parla per la Roma in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

21.36 - "Mkhitaryan gioca sempre, non è mai squalificato o infortunato e gioca sempre novanta minuti. Ho pensato che nel primo tempo, con un centrocampo avversario bravo negli inserimenti, avrei potuto risparmiargli sei chilometri di corsa. Nella ripresa abbiamo capito che sarebbe stato più difficile: Koulibaly è bravissimo nel leggere le situazioni, mentre tra le linee con Henrikh e Carles Perez abbiamo reso le cose più difficili. Abbiamo avuto la fortuna sul gol, il signor Di Paolo non ha trovato nulla contro. Di Bello ci fischiava fallo praticamente sempre. Zanoli è un bravo ragazzo, Spalletti è stato bravo nel farlo giocare, però ci sono due gialli e sarebbe stato espulso ad inizio ripresa. Poi c'era un rigore su Zaniolo su cui non commento. Grande orgoglio per la prova dei miei, un piacere venire in questa città ed in questo stadio. Spalletti ha fatto un gran lavoro, il Napoli dal quinto posto è risalito nonostante infortuni e squalifiche: li ha tenuti a lottare per lo scudetto fino alla fine. Il prossimo anno torniamo e speriamo che non ci siano l'arbitro Di Bello ed il VAR Di Paolo"

21.35 - "Zaniolo? Diffidato, non giocherà con l'Inter. Contro Inter e Napoli è sempre stato ammonito, col signor Di Bello la Roma non vince mai. Nicolò ha giocato una gran partita contro un Koulibaly tremendo ed un bravo Rrahmani. Ovviamente era stanco, come sempre arriva un momento di frustrazione col signor Di Bello: il giallo c'è sempre, ho avuto paura di finire in dieci uomini. Non mi sembra abbia avuto un problema importante, il problema è non averlo con l'Inter"

21.31 - "La squadra è consapevole della sua forza? La squadra sta bene, non sembra che abbia giocato tante partite di Conference League al giovedì. Abbiamo giocato contro una squadra di qualità che merita di stare nelle prime tre, ma anche contro un potere decisionale duro. Alla fine mi fa capire la maturità della squadra che cresce, che è più squadra di sei-sette mesi fa. Una squadra che viene a giocare al Maradona contro un grande Napoli, un grande pubblico ed un metro arbitrale contro di noi. Siamo stati fantastici, c'è stata una forza di squadra e di gruppo, una empatia tremenda dal punto di vista mentale e fisico. Per me una partita fantastica, purtroppo per il calcio il signor Di Paolo ed il signor Di Bello. Tutte le squadre in Italia devono avere il diritto di vincere contro l'avversario, a prescindere dagli obiettivi. Ogni partita di calcio deve vedere le squadre avere gli stessi diritti di vincere"

21.04 - Siamo in attesa del mister.