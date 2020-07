Gattuso ai broadcaster: "A Bergamo ci siamo persi in chiacchiere, mi interessa la mentalità di stasera. Barcellona? Manca più di un mese..."

Ultime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai broadcaster in una sorta di 'conferenza virtuale' al termine della gara contro la Roma:

"Complimenti alla Roma che ha fatto una partita gagliarda e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto un buon primo tempo a Bergamo, poi ci siamo persi in chiacchiere. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Gol subito? Non ricordo nessuna parata di Meret, potevamo scappare diversamente in quell'occasione. Dobbiamo sviluppare meglio negli ultimi 25 metri.

Barcellona? Manca più di un mese, dobbiamo finire bene il campionato. Mi interessa la mentalità, giocare bene le partite: di questa squadra reteranno in tanti.

Ringrazio i ragazzi per la loro disponibilità. Hanno accettato tutto ciò che ho proposto. Tanti giocatori giocano meglio e il merito è il loro. Dal primo all'ultimo giorno ho sempre visto rispetto e serenità".