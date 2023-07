Dimaro, l'ass. Katzenberger a CN24: "Tutto pronto per l'arrivo del Napoli, grande novità per lo stadio! Sui cartelloni..."

Notizie Napoli calcio. Marco Katzenberger, assessore del comune di Dimaro-Folgarida, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Ritiro Napoli-Dimaro, intervista Katzenberger

“Siamo in un momento di super-operatività, stiamo preparando il villaggio Napoli che ospiterà i campioni d’Italia. Stiamo preparando e modificando un po’ di cose, compreso il palco per gli eventi serali oltre al food, beverage e store per festeggiare l’arrivo della squadra campione”.

Sull’arrivo dei tifosi: “A sensazione e a livello di dati tra oggi e domani arriveranno i primi flussi di persone che arriveranno da noi. Abbiamo numeri importanti per il primo week-end con l’arrivo della squadra, poi inizieranno gli allenamenti e tutti gli eventi in programma. Mi spetto il record di affluenza quest’anno, uno stra-pieno che sembra abbastanza annunciato. Va però detto che il Napoli al Trentino ha sempre dato grandi soddisfazioni, c’è un rapporto di amicizia che va oltre la passione per il calcio.

Quella del Napoli è una tifoseria calorosa, i napoletani hanno valori italiani e latini. Avere questa spinta in estate ci ha aperto un po' gli animi anche a noi trentini, lo dico con grande orgoglio. I napoletani hanno capito che ci sono alcune attività che vanno per la maggiore, come il rafting oppure ciò che è legato al mondo del bike".

Cartellonistica pronta? E' tutto già pronto ed installato. Abbiamo allargato anche lo stadio e le tribune a disposizione con oltre 700 posti a sedere, arrivando quasi a 1200 posti disponibili. La zona area eventi attende il mister ed calciatori".