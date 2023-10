Napoli-Real, Cassano: "Voglio rispondere a certi falliti. Avete visto cosa faceva Garcia in panchina?"

Notizie Calcio Napoli - Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano si è pronunciato così su Napoli-Real Madrid: “Io voglio partire da una cosa, più di qualcuno lo riporta ancora e io lo continuo a dire perché non sono un coniglio che lo dice: mi riferisco a Bellingham. A me piace? No. E’ un campione? Assolutamente sì, di cosa parliamo. Bellingham è forte, è devastante, anche considerando quel che sta facendo a Madrid. Non mi piace però e non è il genere di giocatore che preferisco. Volevo dirlo ai 2-3 falliti che si divertono. Detto questo, ho letto di tanti che dicevano che se l’è giocata e che ha fatto una grande partita ma io sono attento ai dettagli e noto che non è il Real Madrid di anni fa. Il Napoli appena ha trovato una squadra forte ha preso 3 goal e ne poteva fare altri. Ho avuto la sensazione che andava avanti di entusiasmo e spinta del pubblico, non ho notato delle idee in particolare. Ricordo che lo scorso anno il Napoli asfaltò il Liverpool, quest'anno invece non è andata allo stesso modo... e si continua a giocare lanciando troppo palla su Osimhen e con poca Osimhen. Ho avuto l'impressione che su 95 minuti Garcia era solo in panchina a scrivere per 80-85 minuti. Non ho visto questo Napoli così grande da meritare il pari come dicono".