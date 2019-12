Gattuso in conferenza: "Il quadro della squadra sono i primi 10 minuti: non voglio più sentir parlare di sfortuna! Ci sta che qualcuno venga fischiato, ma la colpa è mia. Mi preoccupa..."

Notizie Napoli Calcio. Al termine della sfida Napoli-Parma, Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa direttamente dallo Stadio San Paolo: segui su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del post partita con le parole dell'allenatore azzurro.

"Era importante vincere, abbiamo provato a giocare con il 4-3-3. Per provare a cambiare qualcosa, alla fine, abbiamo giocato col 4-2-4. Non credo alla sfortuna. Il quadro della squadra sono i primi 10 minuti: soffriamo tanto mentalmente. Non siamo tranquilli, dobbiamo trovare brillantezza mentale e fisica. Non si vince da troppo tempo. Si vive qualcosa di diverso, con tanti risultati negativi, la testa deve andare avanti di pari passo con la forma fisica".

"Questa squadra non ha equilibrio, soffriamo. Alleno una squadra di grandissimi giocatori, ma dobbiamo decidere se farli giocare tutti insieme oppure meno".

"Abbiamo dato campo aperto agli avversari e, per evitare questo, dobbiamo avere 3-4 giocatori dietro la linea della palla. Dobbiamo migliorare su queste cose".

"Tifosi? Farei qualsiasi cosa per loro, questa squadra ha fatto tanto in passato. Ci sta che qualcuno venga fischiato, ma siamo tutti responsabili. Anche io che sono l'allenatore, anzi è colpa mia. Dobbiamo lottare e cercare di risalire in classifica".

"Elmas? Allan si è allenato poco nelle ultime settimane. Mi ha dato disponibilità e gioca con antinfiammatori. Deve giocare gente che sta bene e regala continuità. A tratti, anche oggi, abbiamo fatto fatica a tenere il campo. Questo mi preoccupa. Abbiamo 5 giocatori a centrocampo, con Gaetano che ha sempre fatto altro come ruolo. Farò girare tutti, ma voglio far tornare la convinzione di essere forti. Non voglio più sentir parlare di sfortuna, non voglio più sentire usare la parola sfiga. Con un po' di malizia in più, si può fare meglio".

"Pressing difensivo? Non solo sulla costruzione dal basso, ma dobbiamo lavorare su tanti aspetti. Tanti errori, è venuto un po' il braccino. Tutto parte dalla testa, dalla convizione: questa squadra deve liberarsi e tornare a giocare come sa fare. Allenamento? Domani mattina".