D'Amico: "Inter-Napoli? La sosta ha creato due campionati! Sull'interessamento degli azzurri per Ounahi..."

Andrea D’Amico, agente ed intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Andrea D'Amico

“Vialli era un ragazzo fantastico, era un manager di sé stesso già da calciatore. Ricordo che dopo la vittoria della Coppa dei Campioni contro l’Ajax lo trasferimmo al Chelsea, ed arrivò preparatissimo già nei minimi dettagli anche sulla qualità di vita".

Mercato di gennaio in piena austerity? Potrebbe darsi, basti vedere cosa sta succedendo in casa Juventus dove si parla di mercato in uscita e non in entrata. Mi sembra che il nuovo corso bianconero sia già iniziato.

Su Ounahi-Napoli: "E' stata una delle soprese del Mondiale per chi non conoscesse il Mondiale. Io già li avevo indicati come outsider perchè hanno un sacco di giocatori forti, una squadra importante. Ounahi è un ottimo giocatore e molti direttori sportivi italiani hanno seguito le sue partite".

Su Inter-Napoli: "I mondiali hanno creato due campionati totalmente diversi, anche dal punto di vista mentale e non solo fisico. Se stavi andando bene e sei stato costretto a stare fermo due mesi è normale che non ti potevi aspettare di ricominciare sugli stessi ritmi".