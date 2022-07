De Maggio: "Il Napoli sta chiudendo per un portiere forte, un indizio mi fa capire chi è"

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli tiene banco anche la questione portiere dopo l'addio di Ospina. Per Meret il rinnovo fino al 2027 è vicino, ma Spalletti ha chiesto un altro portiere di spessore: oltre a Sirigu, ci sono in ballo anche i nomi di Keylor Navas, Kepa e Neto.

Valter De Maggio

Napoli, le ultime sul nuovo portiere

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sulla situazione portieri in casa Napoli: “