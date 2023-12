Ultime news calcio - Napoli-Monza è la gara che chiude il 2023, e alla vigilia dell'ultimo match dell'anno vi sarà anche l'ultima conferenza stampa dell'anno.

Walter Mazzarri infatti domani, 28 dicembre 2023, presenterà la gara alla vigilia in sala stampa all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno: l'appuntamento è alle ore 11:30 con i giornalisti, per rispondere alle loro domande.