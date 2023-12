Palladino in conferenza: "Soddisfatto di uscire con dei punti dal Maradona. Cosa provo a vedere un Napoli così? Dico solo una cosa"

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli Monza, termina la partita allo stadio Diego Armando Maradona e parla Raffaele Palladino in conferenza stampa.

Napoli Monza. Raffaele Palladino in conferenza stampa

A breve Raffaele Palladino interverrà in conferenza stampa per commentare la gara Napoli-Monza:

"Sicuramente c'è un po' di rammarico per come si era messa la gara ma potevamo vincerla o perderla. prima della gara non mi accontento mai del pari, la mia squadra deve avere sempre la mentalità vincente. Non siamo stati bravi in delle ripartenze, a tratti abbiamo fatto un buon calcio poi ovviamente il penalty è un episodio. Sono soddisfatto, è stata una prestazione di gruppo. Sono contento del pareggio"

"Colpani? Ho preferito Carboni, la competizione è fondamentale. Però Colpani è entrato bene, gli ho chiesto una risposta, una mano qualora fosse entrato. Mi è piaciuto l'atteggiamento. Pubblico spettacolare al Maradona, è stato emozionante, sugli spalti avevo amici e parenti. Appena ha fischiato l'arbitro ero concentrato sulla mia squadra. Sono felice di uscire con un pari da questo stadio".

"Lavoriamo tutti i giorni per costruire dal basso. Vogliamo sempre essere propositivi con dei concetti e principi di gioco. il possesso palla non deve essere sterile ma finalizzato per andare a fare gol. Dobbiamo essere molto soddisfatti"

"Cosa provo a vedere il Napoli così? Dopo la passata stagione tutti i napoletani sono dispiaciuti di questa annata un po' sfortunata. Oggi c'erano tanti assenze, dispiace un po'. Sono sicuro che la società ed il mister riusciranno a venirne fuori. Me lo auguro per la città ed i tifosi azzurri"

"Punti deboli del Napoli? Credo che ovviamente manca fiducia dopo la strepitosa stagione dello scorso anno. Credo che il problema principale sia quello. Affrontare adesso il Napoli è diverso perché sono campioni d'Italia. fa parte del percorso, anche il Milan ha avuto problemi dopo lo scudetto. Il Napoli ha un bravissimo allenatore ed un'ottima società per venirne fuori"

"Il mio compito è cercare di mettere in condizione le punte di fare più gol perché arriviamo tante volte lì. I ragazzi lavorano benissimo ogni giorno, ci manca un pizzico di fortuna o il passaggio finale. Mi piace la solidità difensiva della squadra. Oggi nonostante le tante assenze in difesa ho messo gagliardini centrale. Sono felice di chi ha giocato"

"il Napoli ci ha messo in difficoltà, sapevamo potevano fare tante rotazioni con i tre centrocampisti. Avevamo studiato molto il Napoli in questa settimana che poteva avere un calciatore con caratteristiche diverse dallo squalificato Politano a destra"

21.07 - Termina la conferenza stampa