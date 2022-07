Montefusco attacca: "Senza Koulibaly non finisce il mondo! Spalletti ha detto cose inaccettabili, Giuntoli ha fatto una figuraccia"

Notizie Napoli calcio. Vincenzo Montefusco, ex giocatore, allenatore e dirigente del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

Calciomercato Napoli, la critica di Montefusco

Di seguito le parole di Montefusco sulle ultime notizie in casa Napoli, tra mercato e comunicazione:

"Noi la dobbiamo smettere di dire che va via Koulibaly e finisce il mondo, parliamoci chiaramente, è un grandissimo difensore, ma il calcio non finisce con la cessione di Kalidou. Oggi fare dei nomi è veramente assurdo. Sento che un difensore rifiuta Napoli e poi va al Rennes, ma di cosa parliamo? C'è qualcuno che l'ha consigliato.

Ho sentito delle cose inaccettabili, anche per quanto riguarda Spalletti. Prima dice che se va via Koulibaly si incatena e poi glielo vendono, bisogna essere seri. Possibile che lui sappia bene come andrà a finire, perché dobbiamo fasciarci prima la testa? Spalletti già sa che gli faranno una squadra competitiva. Tra l'altro il Napoli ha un grande centrocampo, che in pochi possono permettersi. Alla fine gliel'hanno venduto Koulibaly, sono andati via Ospina, Insigne... e non ha detto nulla. Tra l'altro Giuntoli ha fatto una grande figuraccia, parlò di offerta di rinnovo e dopo pochi giorni lo vendono. Ma di cosa stiamo parlando? Serve serietà, ripeto. Il Napoli sarà comunque molto competitivo sono pronto a scommetterci".