Pazienza: "Politano può dare un contributo importante, Gattuso non si fida ancora del Napoli e fa bene. Decisiva una mossa del tecnico"

Ultime notizie calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Politano ha esperienza e può dare un contributo importante a questo Napoli ed a Gattuso. Ha doti importanti dal punto di vista tecnico e copre anche bene la fascia, è stato un ottimo acquisto. Il Napoli è una grandissima squadra e deve avere due titolari per ruolo. Politano è un'arma in più proprio perché è un titolare. Gattuso sceglierà poi il migliore in base alla partita ed alla forma dei calciatori. Dopo la Juventus il tecnico ha detto di non fidarsi ancora ed io sono d'accordo: ora questa squadra deve dare continuità, è questo quello che si aspettano tutti. Gattuso ha abbassato di 20 metri il baricentro ed è stata una mossa molto intelligente perché così la difesa ha meno spazio alle spalle da coprire".