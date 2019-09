Vieri: "Tridente del Liverpool devastante ma i difensori potrebbero soffrire Lozano e Mertens. Grandissima atmosfera al San Paolo, gli azzurri non risentiranno del mancato arrivo di Icardi"

Ultimissime calcio Napoli - Christian Vieri, ex calciatore ed opinionista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita del big match tra il Napoli ed il Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli in attacco ha preso Lozano e Llorente e sicuramente non risentirà del mancato arrivo di Mauro Icardi. Sta rientrando anche Milik… C’è abbondanza e sono tutti grandi giocatori e soprattutto che fanno gol. L’acquisto che mi è piaciuto di più? Lozano l’ho visto contro la Juventus e la Sampdoria: è rapido, tecnico e fa gol! Il Napoli ha tutto per andare avanti in Champions League. Hanno tanta qualità, si conoscono dal momento che già prima di Ancelotti era una squadra che giocava insieme da anni. Esprime un grandissimo gioco anche a livello internazionale ed ha piazzato dei colpi molto importanti. C'è un'atmosfera pazzesca questa sera al San Paolo, c'è una grande voglia di vincere. Contro il Liverpool il Napoli deve accorciare e raddoppiare senza concedere spazio a quei tre attaccanti. E' un tridente devastante quello dei Reds, fanno trenta gol all'anno a testa".