Lazio, Inzaghi in conferenza: "Il Napoli non ha meritato la vittoria, ma l'espulsione di Leiva pesa molto: ha sbagliato prima l'arbitro. Difficile accettare, non meritavamo di perdere"

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio San Paolo si è giocata la gara di coppa Italia tra Napoli e Lazio. Nel post partita la conferenza stampa di Simone Inzaghi, L'allenatore della Lazio risponderà alle domande dei giornalisti dopo la partita interna contro il Napoli.

"Espulsione Leiva? Il Napoli non ha meritato la vittoria, ma l'espulsione di Leiva pesa molto. Il ragazzo sa di aver sbagliato. Prima l'ha fatto l'arbitro poi lui. Abbiamo tenuto il campo, preso due pali e sbagliato un rigore. Fatto 14 tiri a 4. Il Napoli resta una grandissima squadra ma avremmo meritato un altro risultato. Volevamo la semifinale perchè portiamo sulla maglia la coppa Italia".

"Volevamo questa semifinale, difficile accettare il risultato: questo è il calcio, non meritavamo di perdere. Forse 15 giorni fa all'Olimpico c'era il pari, ma oggi siamo stati sfortunati".

"Correa? Importante per noi, stasera ha fatto 40 minuti nel modo migliore. Eravamo in dieci come il Napoli, ora avremo 5 giorni per recuperare per la gara di campionato. C'è dispiacere, per noi la coppa Italia era importante".

"Stasera avevo solo in mente questa partita. Non ho fatto calcoli e ho messo dentro una squadra che potesse darmi garanzie contro un Napoli che ha fatto tanti punti negli ultmi due anni e ha tanti campioni in rosa. Abbiamo tenuto bene il campo".