Meret in conferenza: "Non siamo stati precisi e cinici, loro bravi a sfruttare le poche occasioni avute! Forse non segniamo come le altre..."

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Lazio di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore del Napoli.

Di seguito in conferenza stampa del giocatore del Napoli dopo Napoli-Lazio Alex Meret. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

"Abbiamo fatto una buona gara in generale, tenuto per gran parte del match la palla creando pericoli. Non siamo stati precisi e cinici, loro bravi a sfruttare le poche occasioni avute: dobbiamo essere più cattivi, ma atteggiamento giusto dall'inizio perchè li abbiamo pressati e sulle seconde palle c'eravamo. Poi quella ripartenza ci ha punito, manteniamo la testa alta"

"C'è un problema in attacco? Forse non segniamo tanto come le altre al vertice, ma abbiamo fatto.buone partite pur segnando meno. Magari quando andiamo in vantaggio, abbiamo pensato prima al risultato e poi al resto. Lavoriamo tanto in tutte e due le fasi, possiamo fare meglio continuando a lavorare"

"Coincidenza le sconfitte con Atalanta e Lazio al Maradona? Abbiamo affrontato una buona squadra, dispiace aver perso così perchè per larghi tratti è stata una prestazione positiva quindi dobbiamo continuare a lavorare su questa strada perchè è quella giusta. Possiamo fare meglio, vogliamo vincere già dalla prossima partita"