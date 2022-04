Napoli, l'ex preparatore Giannotti: "Con i primi caldi sarà difficile restituire brillantezza"

Cristiano Giannotti, ex prepatore atletico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

"La preparazione atletica è una delle condizioni che permette ad un giocatore di fare la prestazione. Effettivamente alcuni giocatori del Napoli, come Zielinski e Fabian, non sono in una buona condizione fisica. Anche se i giocatori camminano, prendere 3 gol in 8 minuti non può dipendere dalla condizione atletica. Adesso arrivano i primi caldi e non è più il periodo di tirare a lucido i calciatori, la benzina va immessa prima".