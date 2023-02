Napoli, l'ex preparatore dei portieri: "Meret? Per noi era un albatross! Gli serviva una cosa per esplodere"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex preparatore dei portieri del Napoli Alessandro Nista, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il soprannome a Meret a Dimaro? L’albatross, ha una apertura di braccia non indifferente per un portiere. Le qualità di Alex non sono mai state messe in discussione, la scelta fatta a suo tempo fu ponderata da tante persone, Ancelotti in primis. Io credo che quello che serviva fosse la continuità di impiego, soprattutto fisicamente: il primo giorno in cui iniziammo a lavorare si infortunò ed il percorso di crescita si interruppe. Per nessun portiere può far bene una cosa del genere, soprattuto per uno come lui che arrivava con un bagaglio di talento enorme ma con esperienza limitata. Alex sta acquisendo esperienza partita dopo partita, può fare ancora meglio perchè conosco le sue qualità e so quanto sia bravo: secondo me non ha qualità inferiori ad altri. Oggi le esigenze tattiche hanno portato i portieri a partire dal basso, Alex ogni anno si è confrontato con portieri come Ospina e Reina che erano molto bravi con i piedi”