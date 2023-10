Napoli, l'ex ds Bigon: "Grande risposta a Verona, la gara di Raspadori non deve sorprendere! Su ADL vicino alla squadra..."

Riccardo Bigon, ex ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Risposta convincente del Napoli a Verona? Sicuramente si, gli azzurri hanno fatto una grande partita contro una squadra sicuramente inferiore dal punto di vista tecnico. E’ stata una grande reazione del Napoli dopo un periodo sicuramente non facile”.

Su Raspadori: “Il Napoli è pieno di giocatori forti, la prova di Raspadori non deve lasciar sorpresi. Anche se avesse giocato Simeone avrebbe fatto bene, la rosa degli azzurri è costituita da calciatori di valore che sfruttano le occasioni quando sono chiamati in causa”.

De Laurentiis vicino alla squadra? Il ruolo del presidente, in qualsiasi club ed in determinati momenti, può essere fondamentale. Di certo non può intervenire tutti i giorni, ma in momenti di difficoltà la sua voce ha una valenza maggiore. De Laurentiis ormai ha un’esperienza ampia nel campo ed ha imparato bene a muoversi in questi momenti”.

Sull’appuntamento Champions a Berlino: “Bisogna selezionare le energie anche in vista delle prossime importanti partite. Garcia ha ampia scelta e farà delle scelte oculate”.