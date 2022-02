Zenga: "Napoli e Inter hanno onorato il calcio: meglio i nerazzurri nella ripresa, ma azzurri più pericolosi" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha commentato così sul suo canale Youtube Napoli-Inter:

"Napoli ed Inter hanno onorato il calcio. Meglio gli azzurri nel primo tempo, l'Inter nel secondo, con gli azzurri che nella prima frazione hanno annullato il centrocampo nerazzurro. Bravi gli uomini di Inzaghi a non crollare dopo i primi dieci minuti ed a controbattere, facendo un discreto primo tempo. L'Inter poteva essere più pericolosa giocando sui quinti e così è stato. Dzeko poteva far meglio nell'occasione avuta nel primo tempo, mentre nella ripresa, praticamente nella stessa posizione, è riuscito a pareggiare. Vorrei vederlo più in area di rigore. Nella ripresa l'Inter ha fatto meglio ma il Napoli ha avuto le migliori occasioni. Handanovic è stato protagonista dimostrando di essere un grande campione prima su Osimhen e poi su Elmas".