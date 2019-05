Napoli-Inter, l'ex Cirillo a CN24: "Ancelotti ha fatto bene, difficile Icardi per Insigne. Ho sempre sognato la maglia azzurra"

Bruno Cirillo, ex Inter, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Vedo molto difficile lo scambio Icardi-Insigne, Ancelotti ha fatto molto bene al suo primo anno nel Napoli. Delle sfide con il Napoli ho sempre un grande ricordo, giocare con la squdra della tua città con tutti i tuoi parenti al San Paolo è sempre stato emozionante. Ho sempre dato tutto per la squadra con cui giocavo, ma il mio sogno che non si è mai realizzato è sempre stato quello di vestire la maglia del Napoli. In Grecia ci sono ottimi profili giovani che potrebbero far comodo a molte squadre. Qui hanno la cultura del lavoro, ci sono tanti giocatori giovani e seri che vogliono arrivare a grandi livelli".