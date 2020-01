Inter, Conte in conferenza: "Napoli squadra forte con un ottimo allenatore, a Gattuso auguro il meglio: si merita questa chance! Fare punti al San Paolo ci darebbe fiducia" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Napoli. Segui la diretta su CalcioNapoli24:

14.02 - Finisce qui la conferenza stampa di Conte.

14.01 - Valutazioni sul mercato? "Non rispondo alle domande sul mercato, al club spettano le risposte. La società conosce le mie valutazioni e la decisione spetterà a loro".

14.00 - Asamoah? "Da un punto di vista medico dovete chiedere agli specialisti, è giusto che rispondano loro su questo. Abbiamo fatto delle valutazioni con la società, io sono qui per valorizzare la mia rosa. Il club conosce la situazione e le decisioni spettano a loro. Saranno a prescindere positive per me".

13.54 - Come ripetere la prima parte di campionato? Parole di Gattuso sull'Inter?"Dobbiamo continuare a lavorare così ma le difficoltà hanno responsabilizzato questo gruppo. Questo ci ha migliorato perché ha allargato la rosa delle soluzioni. Il compito dell'allenatore è valorizzare al massimo i calciatori facendoli rendere al meglio. Cerco di fare questo e quando trovi un gruppo di calciatori così è più facile perché c'è voglia di crescere. Sulle parole di Gennaro non lo so, abbiamo iniziato un percorso che richiede tempo, non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi. Ci vorrà tempo per cercare di combattere contro chi oggi ha guadagnato terreno nei nostri confronti. Questo deve darci entusiasmo e voglia. C'era un gap importante tra chi vince e chi insegue in questi anni e non si può risolvere tutto con un colpo di bacchetta. Abbiamo calciatori giovani che devono fare esperienza per assestarsi e competere per successi importanti".

13.53 - Vidal? "Non mi piace parlare di calciatori che militano in altre squadre".

13.50 - Similitudini tra Gattuso e Conte? "In Gennaro rivedo la grande passione che ha per il calcio, la grande voglia. Lui ha fatto la gavetta ed ho grande rispetto, ha affrontato difficoltà anche all'estero e non tutti sono disposti a farlo. A tanti viene data la possibilità e sono più fortunati, ho grande rispetto per lui perché se lo è costruito con le sue mani come ho fatto io. Contento per quello che sta facendo, il Napoli rappresenta la risposta a quanto fatto con il Milan. E' stato sottovalutato il suo lavoro in rossonero e questo è evidente ancor di più dopo quanto fatto fin qui in questo campionato considerando il buon mercato fatto questa estate dai rossoneri. Gli auguro il meglio a partire da dopo la partita con l'Inter".

13.48 - Cosa fare per vincere? "Pochi si sarebbero aspettati l'Inter così in alto viste le difficoltà, dobbiamo continuare a crescere sapendo che quella che abbimao intrapreso è la strada giusta. Per vincere quest'anno servirà un grandissimo sforzo. Dobbiamo continuare a dimostrare la stabilità fin qui messa in luce".

13.46 - Prossime due partite importanti per capire il valore della squadra? “Sicuramente quella di domani è impegnativa, contro un avversario forte e su un campo molto difficile. Una buona prestazione e fare punti darebbe ancora più fiducia. Non bisogna essere semplici nei discorsi, il lavoro ci ha permesso di fare tutti questi punti e dovrà essere la garanzia per il futuro”.

13.45 - Napoli? “Il Napoli è una grande squadra per valori ed ora è arrivato un ottimo allenatore come Gattuso che trasmette grande spirito alla squadra”.