Stadio Maradona, il sindaco Manfredi: "Europei? Servono lavori, progetto serio e dispendioso! E De Laurentiis..."

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“A Scampia, con questo campetto, abbiamo creato una sinergia che ci consente di dare ai ragazzi un luogo dove giocare. Grazie all'Associazione 'Ciro Vive', abbiamo lanciato un segnale forte su Scampia. Stiamo facendo di tutto per regalare alla città luoghi simbolici. In questo momento dobbiamo essere vicini al popolo israeliano che ha colpito civili, bambini e donne. Questo non è un conflitto come gli altri. Solidarietà forte. Non dobbiamo far vincere gli estremisti.

Europei in Italia, stadio Maradona? Abbiamo lavorato molto per fare in modo che il Maradona possa rientrare nei dieci stadi per gli Europei e siamo consapevoli che servono lavori per farlo rientrare nei parametri UEFA. Un intervento che richiede interventi forti ed entro il 31 dicembre 2026 deve essere presentato un progetto serio e molto dispendioso. Il presidente De Laurentiis rappresenta sempre l'interlocutore privilegiato"