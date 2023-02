Marrucco: "Ecco quale dovrà essere il primo acquisto del Napoli in estate! Ho sentito Giuntoli, gli ho detto una cosa"

Fulvio Marrucco, avvocato tra gli altri di Koulibaly e storico agente di Gianfranco Zola, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Del Napoli parlo sempre da tifoso, è una stagione meravigliosa fino a questo momento. Anche l’eliminazione in Coppa Italia, nonostante la delusione, è stata comunque intelligente perché la squadra di Spalletti deve essere concentrata in campionato e provare a battere il suo record in Champions.

Contro l’Eintracht non sarà facile, sono un’ottima squadra. Sento tanto ottimismo in giro, ma bisognerà prenderla con le pinze perché non bisognerà affrontarla in modo superficiale. Credo che il Napoli abbia il 50% di passare, cosa inedita vista che le volte precedenti hai sempre preso squadre più forti.

Il rinnovo di Giuntoli è il primo acquisto che il Napoli dovrà fare in estate. Portarlo ad un anno dalla scadenza non è una buona idea, specialmente per quanto riguarda il direttore sportivo. Si rischia un vuoto di potere se dovesse iniziare a lavorare con un solo anno di contratto. Io spero che resti in azzurro, gliel'ho anche detto perchè si può aprire un ciclo".