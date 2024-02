Genoa, Gilardino in conferenza: "Tanto sacrificio dei miei, era normale concedere qualcosa al Napoli"

Napoli - Alberto Gilardino allenatore del Genoa in conferenza stampa al termine della partita di campionato contro il Napoli.

Napoli-Genoa: conferenza Gilardino

Alberto Gilardino parla in conferenza stampa dopo la partita di campionato Napoli-Genoa:

"C'è una crescita e una mentalità incredibile dei ragazzi. Siamo felici della prestazione, del sacrificio e della volontà di giocare così contro una squadra forte come il Napoli. Per poco non la riuscivamo a portare a casa, ma è normale concedere qualcosa quando c'è una squadra con queste qualità di fronte.

Ci siamo abbassati di 20 metri dopo il gol e nel finale perché loro spingevano tanto con i nuovi entrati su più fronti.

Il Napoli ha fatto 25 minuti finali nella metà campo del Milan e ha avuto occasioni, non era scontato oggi fare una partita del genere. E' vero che il Napoli non attraverso un grande periodo, ma noi ci siamo sacrificati tanto per fare questo risultato. Potevamo essere più concreti in alcune situazioni, come i tiri da fuori area".