DIRETTA VIDEO - Ancelotti: "Valigia sempre pronta, giusto essere messi in discussione in questo momento ma non mi spaventa. Non voglio che la squadra giochi per me. Allan e Milik disponibili"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa pre Napoli-Genk. Champions League, gli azzurri chiudono il loro girone contro la squadra belga nella location del San Paolo. Alla squadra di Lorenzo Insigne e compagni basterà un punto per accedere agli ottavi di finale della competizione più importante al mondo, in attesa poi di notizie dalla gara tra il Salisburgo ed il Liverpool.

14.15 - Domanda per Ancelotti. Quando è iniziato il momento negativo? "Non mi interessa stabilirlo, mi interessa risolverlo. Milik sta bene, lo valuteremo ancora oggi ma credo possa essere disponibile al pari di Allan, ha un po' di fastidio alla costola, speriamo possa esserci per domani".

14.14 - Domanda per Meret. Partita per Ancelotti? "E' una partita importante che può darci motivazioni anche per il campionato. Una vittoria sarà importante per tutti".

14.13 - Domanda per Ancelotti. Cosa fare per venire fuori? "Continuo a fare il mio, non mi piace valutarmi per quello che ho fatto ma per quello che sto facendo. Non sto dando il meglio e devo concentrarmi sui calciatori, sono loro lo strumento per dimostrare le mie qualità. Non vorrei mai vedere i giocatori giocare per me".

14.11 - Domanda per Ancelotti. Valigia pronta? Sempre per un allenatore. Credo che essere messi in discussione in questa situazione è assolutamente normale. Non mi spaventa la cosa. Se non si verificano le giuste condizioni, è giusto chiudere da entrambe le parti. Onestamente non ci sto pensando, sono preoccupato per la squadra perché mi sento molto coinvolto in questo periodo. Non posso far finta di niente, non stiamo esprimendo quel che possiamo fare in virtù delle partite di Champions League. In questa competizioni abbiamo fatto cose di grandissimo livello, dobbiamo uscire da questo periodo che finirà, sono certo ma non possiamo tirarla troppo per le lunghe".

14.10 - Domanda per Meret. Cosa è mancato? "Non riusciamo a tenere ritmi alti, è più un fatto mentale perché fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimosstrato in Champions League. E' una questione mentale".

14.09 - Domanda per Ancelotti. Uno psicologo nello staff? "Ho lavorato tantissimi anni al Milan con uno psicologo, è di grande aiuto. Dipende molto dalle valutazioni che i calciatori fanno di questa figura. Se lo si intende come valorizzatore di risorse umano è positivo, se lo si vede come uno psichiatra è assolutamente negativo".

14.08 - Domanda per Meret. Come trovare la tranquillità? "Estraniandosi dall'esterno, comportandoci da spogliatoio unito e pensando solo alla partita. Il resto non deve condizionarci".

14.07 - Domanda per Ancelotti. Qualificazione un modo per cancellare tutto? "No, si deve valutare anche quello che è stato fatto di poco buono in campionato. Una qualificazione in Champions non può cancellare quanto fatto male ma può darci lo stimolo per risolvere i problemi evidenziati dalle partite di campionato".

14.06 - Domanda per Meret. Sensazioni? "Sappiamo che un momento difficile, vogliamo ritrovare la vittoria. Domani è una gara fondamentale, dipenderà tutto da noi e siamo tutti concentrati e con la mentalità di non pensare alle cose negative ma solo alla partita. Vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi".

14.04 - Domanda per Ancelotti. Come sta vivendo la vigilia? Ha risentito De Laurentiis nelle ultime ore? "Ho parlato con il presidente quotidianamente, siamo tutti concentrati su questa gara. Abbiamo fatto una valutazione sulla gara di Udine dopo sabato. Vivo la partita di domani come un'opportunità per raggiungere un obiettivo importante: la qualificazione. Devo prendere delle decisioni in queste ore: scegliere la squadra migliore affidandomi a uomini che possano vincere e tornare a fare quanto fatto tante volte, soprattutto in Champions. Sono le uniche decisioni che devo prendere in queste ore. Dopo la gara dovrò riflettere sulla gara come sempre. Spero in riflessioni positive".

14.02 - Ancelotti e Meret entrano in sala stampa a Castel Volturno.

