AS, Martinez a CN24: "Zahavi sta tirando la corda per Veiga: ecco cosa sta succedendo con il Napoli"

Abraham Martinez, giornalista di Diario AS, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato Napoli.

"Gabri Veiga? Non sappiamo cosa potrà accadere, la situazione è destinata a ricevere uno scossone in ogni momento. Rafa Benitez l'ha portato a più miti consigli facendolo allenare così come il prendere parte alle convocazioni con la squadra. Per le informazioni che abbiamo, il problema è tra il Napoli e l'agente Pini Zahavi. Si tratta di un problema di commissioni, le parti stanno provando a colmare questa distanza.

Gabri Veiga attende sviluppi. Questo sta rallentando la chiusura dell'affare. L'accordo tra società è chiuso: 30 milioni di euro più 5-6 di bonus. Il Napoli non pagherà dunque la clausola da 40 milioni. Per il Celta, l'eventuale addio di Gabri Veiga, sarebbe la cessione più alta della storia del club.

Potrebbe accadere qualsiasi cosa con Gabri Veiga in panchina contro il Real Madrid e domenica sera al Napoli. Non credo che tempisticamente oggi ci siano annunci perchè c'è il centenario del Celta. più andiamo avanti e più Gabri Veiga potrebbe essere in panchina venerdì contro il Real Madrid. L'agente Zahavi sta tirando la corda, non può però far dipendere dalle commissione un affare che il celta ha di fatto chiuso".