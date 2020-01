Fiorentina, Iachini in conferenza: "Vittoria di prestigio, era quello che volevamo dopo la coppa Italia: abbiamo dimostrato compattezza e decisione"

Notizie Calcio Napoli - Allo stadio San Paolo si è giocata la gara di campioanto tra Napoli e Fiorentina. Nel post partita la conferenza stampa di Giuseppe Iachini, L'allenatore della Fiorentina risponderà alle domande dei giornalisti dopo la partita esterna contro il Napoli.

"Sapevamo poteva essere una gara difficile per noi. Il Napoli voleva vincere in casa e c'era una certa volontà. Siamo venuti qui con 24 ore di recupero in meno. Volevamo andare avanti in coppa Italia. Abbiamo dimostrato compattezza e decisione. Abbiamo sbloccato la partita, poi un episodio da rigore da rivedere. Abbiamo rischiato poco e dovevamo evitare di calciare spesso in avanti dal basso. I ragazzi erano stanchi ma hanno retto il campo e voluto portare a casa la vittoria. Miglioriamo anche in avanti, ci manca la stoccata finale".

"A volte si parte dall'inizio, altre si subentra. Ho lavorato sul campo, lavorando sull'organizzazione e sulle due fasi di gioco. Dovevamo evitare di prendere gol e cercare di farne molti di più. Arriviamo alla conclusione anche con altri calciatori in altri ruoli e non solo con gli attaccanti. Lavoriamo sulle due fasi, mettendo in campo una mentalità elevata. Guardiamo avanti con fiducia, abbiamo margini di miglioramento. Ci stiamo alzando e abbiamo fame di vittoria: lo dobbiamo alla città, al presidente e ai tifosi".

"Firenze è la mia seconda casa. Io vivo le partite così, cerco di stare vicino alla squadra, partecipando alla gara. Cerco di essere lucido per correggere le cose che vanno bene e quelle che non vanno. Ringrazio i ragazzi più anziani che stanno dando una grande mano. Allenamenti sempre vivi, se ti alleni a 200 all'ora, giochi anche a questa velocità: è come una Ferrari".

"Tifosi? Li conosco bene, so chi sono. Lavoriamo durante la settimana per rendere felici i propri sostenitori. Andiamo in campo per vincere, non vogliamo accontentarci. Voglio che la squadra giochi sempre per andare a fare gol, i ragazzi lo stanno capendo e ritengo che questo grande avvio non può fare altro che essere positivo".