Napoli Femminile, il pres. Carlino: "De Laurentiis non mi ha mai chiamato per aiutarci, i figli mi fecero una promessa mai mantenuta"

Raffaele Carlino, presidente del Napoli femminile, è stato intervistato da TV Luna. Queste le sue parole riportate da calciofemminileitaliano.it: "De Laurentiis non mi ha mai chiamato per darmi una mano con il Napoli Femminile. Mi incontrai casualmente con i figli a Capri, accennammo al Napoli Femminile, mi dissero che si sarebbero fatti sentire, ma in realtà non mi hanno mai più chiamato. Io sarei subito pronto a parlarne con loro, visto che siamo l’unico club, insieme al Pomigliano, a non avere il maschile. Per tutto il movimento femminile a Napoli, sarebbe molto importante avere anche il maschile alle spalle, perché questo darebbe visibilità anche alle ragazze che giocano con noi. Si potrebbero fare davvero tante cose, fare il settore giovanile insieme, magari anche una partecipazione, per far sì che anche il Napoli maschile abbia il suo femminile. Ma non siamo noi quelli che non vogliamo collaborare, noi siamo pronti ad ascoltare. Certamente ci sono 14 anni di storia da raccontare e quella non vorremmo distruggerla per darla in mano a De Laurentiis, ma siamo pronti ad ascoltare”.

