Napoli-Eintracht, il console tedesco: "Sinergia tra gli organi di polizia tedeschi e italiani, voglio dare un messaggio ai tifosi"

“Ottimo lavoro di sinergia e collaborazione tra gli organi di polizia tedeschi e italiani. È tutto sotto controllo. Si è ritenuto opportuno mantenere misure di prevenzione alte in città proprio a garanzia ulteriore della collettività e soprattutto per non avere nessun tipo di sorpresa”. Così il Dott.Stefano Ducceschi, Console Onorario dela Repubblica Federale di Germania per le Regioni Campania, Calabria, Basilicata e Molise su Radioclub91 ne Il Calcio Parlato commentando la sfida Napoli-Eintracht Francoforte, partita di Champions League di stasera alle 18:45 al Maradona.

Il Console ha poi aggiunto: “Io mi sento di rasserenare un po' tutti. Anzi mi consenta di ringraziare pubblicamente la questura, la prefettura e tutti i rispettivi staff che hanno svolto un ottimo lavoro in grande cooperazione con la Germania. Sono stato anche personalmente già contattato dai tedeschi in arrivo all'aeroporto, i quali naturalmente inizialmente si erano un po' lamentati del fatto che venissero controllati appena atterrati. Però al di là di questo devo dire che hanno accettato di buon grado questi controlli e sono stati ovviamente rilasciati per poter eventualmente partecipare all'incontro ove autorizzati, perché non ci dimentichiamo che tra i tedeschi che arrivano a Napoli ci sono anche i giornalisti e cittadini italiani residenti in Germania...”.

E ancora alla domanda sull’mpossibilità che avvenga quello che successe due anni fa, il Dott.Ducceschi ha specificato: “Assolutamente, io mi ricordo ancora due anni fa quando con l'ambasciatore ci recammo dal sindaco Gaetano Manfredi per testimoniare la nostra vicinanza, il nostro grande dispiacere. E ovviamente questi fenomeni non ci appartengono, non ci sono mai appartenuti come non appartengono all'Italia. Vinca il migliore. Deve essere una bella festa dello sport e del calcio, dobbiamo dimenticare tutto quello che è stato. Dispiace –annette il Console – che una piccola delegazione dell'Eintracht Francoforte si sia offesa quando gli è stato comunicato ufficialmente che i tifosi non potevano venire al seguito della squadra. Ieri non hanno partecipato al walk around, è saltato anche il pranzo UEFA, questo fa capire un po' il nervosismo però, ecco, questo lo dobbiamo interpretare non tanto nei confronti della squadra del Napoli ma sicuramente una protesta più sensibile nei confronti dell'UEFA.”.

?In chusura alla domanda: “Lei sarà allo stadio?” la risposta è: “A stratifare Napoli, ovviamente” .Queste le parole del Dott. Stefano Ducceschi, il Console Onorario dela Repubblica Federale di Germania per le Regioni Campania, Calabria, Basilicata e Molise su Radioclub91 ne Il Calcio Parlato.