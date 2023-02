Napoli da record, L'Equipe: "La domanda non è se vincerà lo scudetto, ma con quanti punti avanti"

Napoli Calcio - Distacco storico tra prima e seconda in classifica in Serie A dopo appena un girone, col Napoli che sta riscrivendo ogni record sotto la gestione di Luciano Spalletti. La notizia è così sorprendente che ne parlano anche all’estero.

Record Napoli in Serie A, il commento dell'EquipeÂ

L’Equipe, prestigioso quotidiano francese, ha infatti menzionato la posizione del lusso degli azzurri nel corso di un focus sulle squadre in procinto di qualificarsi in Champions League. “La domanda non è più se vincerà lo scudetto, ma con quanti punti di distacco lo farà ”, si legge.