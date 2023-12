Mazzarri in conferenza: "Voglio continuità di prestazioni prima di dire che siamo tornati quelli dello scudetto! Juan Jesus mi ha chiesto il cambio, ecco come sta. Occhio al Cagliari, si rischiano brutte figure" | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Walter Mazzarri al termine di Napoli Braga. Tutto in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Al termine della partita Napoli Braga di Champions League ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri.

"I gol non presi? Abbiamo provato a stare corti senza lasciare spazi contro una squadra veloce e brava nelle ripartenze feroci: in parte ci siamo riusciti"

"Cosa mi aspetto da qui ai due mesi per gli ottavi di Champions? Sicuramente progressi contro il Cagliari, l'anima di una squadra è il campionato e sappiamo le difficoltà di questo calcio. Non c'è niente di scontato, le piccole sono aggressive e si può fare brutta figura. In base a come arriveremo in Champions tra due mesi, saremo più forgiati, equilibrati come abbiamo visto già oggi"

"Juan Jesus infortunato? Mi ha chiesto il cambio, ne avrei fatto a meno perchè speravo mi giocasse ancora: avrei voluto far riposare Di Lorenzo ma Juan Jesus mi ha chiesto il cambio: credo sia un affaticamento"

"Quanto conta la vittoria dal punto di vista del morale? Una squadra che ha vinto lo scudetto si è trovata in questa situazione, non è facile fare certe prestazioni simili senza risultati. Da quando sono arrivato siamo stati bravi a compattare il gruppo e a fargli capire che dobbiamo fare determinate cose per tornare ad essere quelli dello scorso anno. E sono soddisfatto perchè finora, per il tempo avuto, i ragazzi mi hanno seguito"

"Prima partita senza subire gol? Questo avevo chiesto ai ragazzi, sapevamo che potevamo perdere anche 0-1 e passare il turno, ma mi interessava la solidità difensiva con una squadra che contro il Real Madrid poteva andare in vantaggio. Il Braga non andava sottovalutato, la partita fino a quando non è stata chiusa ha mostrato una squadra che non ha concesso nulla. Se vogliamo tornare ad essere quelli dello scorso anno, bisogna essere solidi, corti, non prendere gol, restare compatti e che veda di nuovo il pericolo: i dati poi li rivedremo contro il Cagliari, voglio continuità di prestazioni prima di dire che siamo tornati quelli dello scudetto"

"La crescita di Kvaratskhelia è fondamentale, oggi sono contento perchè ho visto progressi con una squadra corta che non prende contropiede. Anche con la Juventus siamo stati arrembanti, sono contenti perchè ho visto una serie di miglioramenti da quando sono tornato. Sono fiducioso perchè non appena avrò più tempo per lavorarci rivedrò cose che per noi sono importanti"