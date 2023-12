Braga, Artur Jorge in conferenza: "L'autogol all'8' ha condizionato la partita! Abbiamo perso perchè il Napoli ha giocato bene, usciamo a testa alta"

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Artur Jorge al termine di Napoli Braga. Tutto in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Al termine della partita Napoli Braga di Champions League ha parlato in conferenza stampa Artur Jorge.

"Cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo perso perchè il Napoli ha giocato bene, ci ha condizionato dall'inizio ma usciamo a testa alta. Abbiamo creato qualche opportunità, non abbiamo segnato. Il Braga ha lottato con club forti come Real Madrid e Napoli, avremmo voluto ottenere più punti ma questo è ciò che rimane"

Questa sera doveva essere la sera del tutto o niente. Cosa pensa del risultato?

“Sicuramente per ora non festeggeremo. Tutto o niente significava continuare in Champions o restare almeno nelle coppe. Adesso abbiamo il piano B: l’Europa League. Con Real e Napoli abbiamo perso contro due squadre forti. Guardiamo al futuro, il Braga resta una squadra determinata per raggiungere i prossimi obiettivi”.