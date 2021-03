Bergonzi: "Goal annullato a Palacio? Ospina gli ha calciato addosso!"

Ultime notizie Napoli. L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato ai microfoni di Tmw Radio dei casi arbitrali della ventiseiesima giornata. In particolare, ha citato anche l'episodio di Napoli-Bologna con il secondo gol annullato a Palacio per aver rubato palla ad Ospina impegnato in un rinvio.

Napoli-Bologna, gol annullato a Palacio

"Rigore per la Juventus? Era un fallo di mano evidente. Il Var sbaglia nel valutare l'episodio, doveva vederlo in maniera equilibrata. Serve che gli arbitri parlino in tv e spieghino il perché di certe decisioni. Era giusto annullare il gol di Palacio? Ho il forte dubbio che Ospina si fosse liberato del pallone e che abbia calciato addosso a Palacio".