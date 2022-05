Napoli Basket, Uglietti: "Ringraziamo i tifosi arrivati anche a Bologna, in settimana ci siamo parlati per ottenere questa salvezza"

Lorenzo Uglietti, capitano del Napoli Basket, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il coach è stato bravo a non farci distrarre durante la settimana. Abbiamo preparato bene la partita tutta la settimana con un chiaro obiettivo. Tra di noi abbiamo parlato molto e ci siamo parlati nello spogliatoio a metà settimana, facendo anche una cena con la società. Il parlare e renderci conto di cosa avremmo affrontato è stato importante. Un grande grazie ai tifosi che ci hanno seguito in tanti anche a Bologna”.