Trepidante l'attesa in casa Napoli per la partita di domani contro il Barcellona. A Canale 21, nel corso della trasmissione "Il bello del calcio", gli opinionisti si sono sbilanciati in pronostici. Enrico Fedele ha previsto una sconfitta per il Napoli (2-1 per il Barça), mentre sono stati più ottimisti Gianni Di Marzio (2-1 per il Napoli), Roberto Rambaudi (2-0 per la squadra di Gattuso). Optano per il pareggio Nando Orsi e Ciccio Marolda.