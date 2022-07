Anaune, l'allenatore Moratti: "Con il Napoli una festa, proverò a chiedere una cosa a Spalletti. Osimhen? Per fermarlo lo devi sparare" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Pippo Moratti, allenatore Anaune, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

L'Anaune sarà il primo avversario in amichevole a Dimaro per la squadra di Spalletti. Ecco quanto dichiarato dall'allenatore Moratti:

"Quella contro il Napoli è un'amichevole ormai classica, ho già affrontato gli azzurri quando c'era Sarri e per noi sarà un'altra giornata di festa. Fermare Osimhen? Dovrei solo dare dei mitra ai miei difensori per spararlo, lo fermi solo così (sorride, ndr) ma scherzi a parte ai miei non dirl nulla se non di divertrsi contro grandi campioni.

A Spalletti farò un grande in bocca al lupo per la stagione, poi magari ne approfitto per fargli qualche domanda di campo. Passo spesso per Dimaro per lavoro e c'è sempre una gigantografia del Napoli con i calciatori, questo ci fa capire quanto il club azzurro sia importante per questo territorio sperando che l'accordo possa andare avanti".