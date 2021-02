Napoli - In vista del match di questa sera d'Europa League il Napoli si trova con una panchina cortissima. Sono solo 9 i calciatori a disposizione di Gattuso oltre l'11 titolare. Chi dovrebbe finire in panchina sono Zielinski, Bakayoko e poi ci sono ben sette giovani come Contini, Idasiak, Costanzo, Labriola, Zedadka, Cioffi e D'Agostino.