Nani: "Kilman e Le Normand? I profili usciti per il Napoli hanno un denominatore comune"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore sportivo del Watford Gianluca Nani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Max Kilman? Conosco bene sia Micheli sia Mantovani, li ho avuti con me al Brescia e facevamo un grande gruppo: sono molto bravi e sanno andare a prendere i giocatori giusti, il Napoli ora ha cambiato obiettivi ed è evidente che servano ragazzi di prospettiva ma anche che siano pronti subito. Ogni centrale di Premier ha forza fisica ed agilità nell’uomo su uomo, è difficile trovare un difensore con le caratteristiche di Bonucci ad esempio, è meno comune. Le Normand della Real Sociedad? I profili usciti ultimamente hanno caratteristiche che il Napoli cerca, ed un denominatore comune: costano caro, e non so quale sia la politica del club. Bisogna sostituire adeguatamente chi è partito, ed il Napoli l’ha sempre fatto negli ultimi anni”