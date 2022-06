Nani: "Deulofeu? Con Spalletti può diventare un fenomeno"

Gianluca Nani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Deulofeu? E' un giocatore esplosivo ma che si sacrifica anche volentieri. Se lo metti esterno di fascia un po' lo perdi, gli piace svariare. Spalletti può farlo diventare un fenomeno, Gerard è uno che sa fare gol e li sa far fare. Può diventare come Pellegrini per Mourinho. Broja? Mi ricorda Osimhen perchè attacca sempre la profondità"