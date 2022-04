Nainggolan: "Napoli? Pensai fosse più giusto andare alla Roma per rispetto tifosi Cagliari"

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, ha rilasciato una intervista a Fanpage. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Nel 2014 preferisti la Roma al Napoli per una questione meramente economica?

"Non solo per una questione economica. Sai come funziona, quando sei molto legato a una piazza ovviamente qualcosa ti condiziona. Parliamoci chiaro, sia Napoli sia Roma sono due piazze bellissime, sono le più importanti a livello di tifo in Italia. Ho pensato fosse più giusto andare alla Roma per rispetto ai tifosi del Cagliari".

Al Napoli ha fatto la storia il tuo compatriota Mertens. Si sta discutendo del fatto che meriti o no un ulteriore rinnovo…

"Per me uno come lui merita di decidere personalmente quando andar via da Napoli. Un ragazzo del Belgio arrivato come esterno come riserva di Insigne e che poi si è guadagnato il posto da titolare diventando anche capocannoniere storico… Mertens ha ottenuto tanto rispetto soprattutto da parte dei tifosi, ed è per questo che gli si dovrebbe permettere di continuare a vestire l’azzurro".