Nainggolan: "Juve in ricostruzione e il Napoli ne ha approfittato per vincere lo scudetto"

Dopo il pareggio della Roma contro la Salernitana, l'ex Radja Nainggolan ha parlato alla pagina Instagram parlamoderoma2.0:

“La Roma ha qualità, con Pellegrini e Dybala ancora di più, Zapata se arriva è buono, Belotti può fare molto bene, l'ho visto nel migliore dei modi. Ieri scattava, può fare reparto alla maniera sua".

Il campionato di quest'anno?

"Serve un po' di fiducia, la Juve dominava il campionato quando c'eravamo noi, adesso è tutto cambiato, è in ricostruzione. Il Napoli ha approfittato di questo e ha vinto lo scudetto. All'epoca lo stacco con la Juventus era troppo grande. L'Inter per me era ed è sulla carta la più forte, la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli. La Juve è senza coppe e il Milan come farà quest'anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre".