Mutti: "La gara giocata dall'Atalanta una bomba, da lì forse sono scaturiti i contagi a Bergamo"

Ultime calcio - Bortolo Mutti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dobbiamo restare a casa, è una strada che non possiamo abbandonare. E' accaduto qualcosa di incredibile, io sono a contatto con la realtà di Bergamo ed è qualcosa di indescrivibile. Dove vivo io è stato un stillicidio di persone che sono scomparse. Quasi tutti hanno avuto perdite nelle loro famiglie. Bisognerà mettere paletti nel calcio. La gara giocata dall'Atalanta potrebbe essere stata una bomba, quella che ha fatto scaturire i contagi. Impreparati o forse gli interessi, si è creato qualcosa di incontrollabile. C'è voglia di ricominciare, nel sociale c'è voglia di ricostruire e ripartire per rimettersi in gioco. Spero si possa ripartire il più in fretta possibile: tutto, però, con i giusti criteri e garanzie".