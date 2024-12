Mutti: "Atalanta macchina perfetta, si giocherà lo scudetto con Inter e Napoli"

Bortolo Mutti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte

“Atalanta squadra da temere? È praticamente una macchina perfetta, una macchina da formula uno che si gioca il GP con Inter e Napoli. Sembra cosa fuori da qualsiasi logica e previsione ma è figlia di un progetto lungo, consolidato nel tempo. Si parlava qualche anno fa – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - di salvezza, oggi si parla di tricolore. La società lavora benissimo, è un esempio per tanti. Per quanto riguarda il Napoli, quello avviato con Conte è un progetto solido, dove le competenze vengono rispettate. Conte ha carisma e il suo lavoro va rispettato e vissuto a 360°. È fatta salva la giustezza del confronto, del dialogo ma non sono ammesse intrusioni ed inferenze nel suo lavoro. Conte ha messo dei paletti e De Laurentiis è bravissimo a rispettarli e a lavorare all’unisono. Quanto può dare Conte al Napoli in termini di fluidità di manovra? Sarà il campo a dirlo, così come fin qui ha detto che il Napoli è una squadra solida, compatta, invalicabile in difesa, dove tutti lavorano in sinergia. La capacità di proposta offensiva andrà migliorando, ma Conte al momento ha un patrimonio da preservare, da proteggere e se riesce a crescere ancora di più come proposta offensiva ben venga”.