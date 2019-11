RAI - Multe Napoli, sono partite le raccomandate: De Laurentiis ha chiesto il doppio ad Insigne ed Allan

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24.it:

"Sono partite le raccomandate destinate ai tesserati per le richieste di indennizzo da sottoporre al Collegio Arbitrale: al capitano Lorenzo Insigne e al centrocampista brasiliano Allan è stato chiesto il doppio rispetto agli altri calciatori, ovvero il 50 per cento dello stipendio lordo mensile. Agli altri, come ampiamente annunciato, è stato chiesto il 25%. Nei prossimi giorni il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si dedicherà alla causa civile legata ai diritti di immagine"