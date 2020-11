Mughini: "Stupidaggini di Gazzetta su Maradona, giusto lo stadio. Avrei voluto vederlo alla Juve ma non da rivoluzionario"

Gianpiero Mughini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi ci pulisco le scarpe con la Gazzetta dello Sport, non ho mai detto una tale stupidaggine su Maradona. Trovo fin troppo ovvio intitolare lo stadio di Napoli a un calciatore che ha esaltato lo sport e il calcio a Napoli. Mi dispiace che La Gazzetta dello Sport abbia usato questo titolo e virgolettato con me, ma io non ho mai detto questo. Mi ci pulisco le scarpe con La Gazzetta. Come è accaduto con il Meazza è ovvio che accada con Maradona. Parlerò con il mio avvocato. Maradona alla Juventus? Solo un pazzo non l’avrebbe voluto. Tutti a Napoli sapevano del lato oscuro di Maradona, a Torino non sarebbe potuto andare così. Non andavo dietro al Maradona rivoluzionario, non sono addetto alla religione maradoniana, lo ammiravo come grande interprete di questo sport. Non vedo perché un calciatore con la maglia numero 10 debba essere un rivoluzionario".