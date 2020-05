Mpasinkatu: "Osimhen mi ricorda Weah, Sarr ottimo colpo per qualità/prezzo. Kessie? Se resta in Italia raggiunge Gattuso"

Ultime notizie mercato Napoli - Malu Mpasinkatu, esperto di calcio africano, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen è una prima punta che può giocare anche da esterno, è molto dotato fisicamente ed anche molto rapido. In certi momenti mi ricorda Weah dei primi tempi. Le cifre per lui sono molto alte dal momento che su di lui ci sono tanti club importanti, soprattutto in Inghilterra. Sarr può agire sia da centrale che da esterno sinistro ed il Napoli può averne bisogno proprio per questo. Sarebbe un’operazione molto importante nel rapporto qualità-prezzo visto che si svincolerà e lo si potrà prendere a parametro zero. Kessie? Se resta in Italia va sicuramente da Gattuso ma ha mercato anche in Inghilterra e Francia”.