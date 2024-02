Mpasinkatu: "Osimhen in Coppa d’Africa? Non tornerà prima se la Nigeria perde la semifinale"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen in Coppa d’Africa? Ha segnato alla prima partita, con un gol del pareggio: con la Costa d’Avorio ha ottenuto un calcio di rigore, poi ha fatto comunque una buona competizione aiutando i compagni, ad esempio il velo per favorire il gol di Lookman. Ora che è arrivato in semifinale, tutti i nigeriani si aspettano un gol di Osimhen che li porti in finale: la sua Coppa d’Africa è sufficiente.

Giocherebbe la finale del terzo e quarto posto? Assolutamente, il podio è molto sentito in Africa e non vedo perchè Osimhen debba tornare prima a Napoli: altrimenti tutti tornerebbero prima chiedendo permessi. Se la Nigeria dovesse vincere, farebbe un’impresa dato che non vince la Coppa d’Africa da tanti anni: rischia se prende la partita con superficialità contro il Sudafrica.

Erede di Mbappé al PSG? Se dovessero perderlo, Osimhen sarebbe sicuramente nella lista ristretta dei possibili sostituti”