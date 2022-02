Mpasinkatu: "Koulibaly il capobranco del Senegal e con il rientro di Anguissa il Napoli può lottare per lo scudetto"

Malu Mpasinkatu è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Koulibaly è un leader, un capobranco del Senegal. Ci tenevano tantissimo, una generazione dorata con Mendy in porta, Koulibaly, Manè del Liverpool, senza contare tutti gli altri. Due anni fa lacrime di dolore, questa volta lacrime di gioia contro un Egitto difficile da battere. Anguissa? Ha fatto una coppa d'Africa positiva. Qualcuno dice che ha giocato meglio nel Napoli, ma in realtà ha fatto bene. Tornerà motivato, con una medaglia di bronzo e in corsa per lo scudetto. Nigeria? Il calcio è fatto di situazioni: fino ai gironi mi hanno impressionato. Con la Tunisia hanno avuto una giornata storta e sono usciti. Con Osimhen ci poteva essere un'alternativa in più. Il Napoli è in lotta per lo scudetto e il rientro di Koulibaly e Anguissa daranno una grossa mano. Entro mercoledì saranno a Napoli e vorranno essere della partita”.