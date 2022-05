Moviola Serie A, Bergonzi: "L'errore di Spezia-Lazio è clamoroso! Al Milan manca un rigore"

Moviola Serie A, han fatto molto discutere gli episodi legati a Spezia-Lazio, Milan-Fiorentina e Roma-Bologna. Analizzati al replay, arbitri e VAR hanno commesso chiaramente degli errori.

Moviola Spezia-Lazio, parla l'arbitro Bergonzi

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A.

Sulla sospensione di Pairetto e Nasca:

"Ho letto la notizia come tutti voi. Credo che sia una cosa ufficiale. L'errore commesso a Spezia è grossolano, un errore che non si può commettere in Serie A e soprattutto non si può commettere con il VAR sul terreno di gioco. Certamente siamo di fronte ad una concomitanza di errore da parte di entrambi. E' successo qualcosa di clamoroso, probabilmente Pairetto è stato frettoloso e Nasca troppo poco scrupoloso".

Moviola Spezia-Lazio, sbaglia Pairetto

Sugli episodi di Roma-Bologna:

"Medel sembra che tocchi la palla con il braccio. Non c'è nessun altra immagine che possa chiarire l'episodio. Lui potrebbe aver stoppato la palla con il petto, ma non c'è un'immagine chiarificatrice, e dobbiamo rifarci al giudizio arbitrale. Nel secondo tempo c'è un contatto di rigore molto sospetto fra Kumbulla e Orsolini, dove l'attaccante viene trattenuto vistosamente: quello è rigore per il Bologna ed espulsione e per il difensore della Roma".

Sugli episodi di Milan-Fiorentina: